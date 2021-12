Manila Nazzaro lascia il GF Vip stasera dopo una telefonata con la famiglia

(Di lunedì 13 dicembre 2021) GF Vip:Oggi, se le cose fossero andate diversamente, ci sarebbe dovuta svolgere la finale del GF Vip. Così non sarà poiché il reality proseguirà fino al 14 marzo 2022. Un annuncio che ha sconvolto non poco i vipponi, i quali si sono fatti prendere dallo sconforto., per esempio, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

giuseppe_alto : GF Vip, Manila Nazzaro spiazza Soleil Sorge: 'Mi sa che vi devo salutare' - zazoomblog : Manila Nazzaro lascia il GF Vip: “Ha ricevuto una telefonata particolare” - #Manila #Nazzaro #lascia #ricevuto… - zazoomblog : Manila Nazzaro lascia il GF Vip: “Ha ricevuto una telefonata particolare” - #Manila #Nazzaro #lascia #ricevuto - zazoomblog : Manila Nazzaro lascia il GF Vip: “Ha ricevuto una telefonata particolare” - #Manila #Nazzaro #lascia #ricevuto - StraNotizie : Manila Nazzaro lascia il GF Vip: “Ha ricevuto una telefonata particolare” -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

Novella 2000

A sorpresa,avrebbe fatto intendere di dover abbandonare il reality .lascia il Grande Fratello Vip? Non sono chiari i motivi del presunto abbandono di, almeno ...Leggi anche - Nelle scorse ore, lo schermitore , parlando con, ha spiegato perché non proseguirà il suo cammino. Aldo ha detto all'ex Miss Italia che il suo futuro non è in tv, bensì ...Oltre ad Aldo Montano anche altri concorrenti si sono mostrati incerti rispetto alla possibilità di restare all'interno del GF Vip.Dopo una telefonata con la famiglia Manila Nazzaro questa sera lascia il GF Vip. Ecco le parole dell'ex Miss Italia a riguardo ...