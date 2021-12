Manila Nazzaro lascia il GF Vip: ha ricevuto una telefonata da una persona esterna. Le sue parole (Di lunedì 13 dicembre 2021) Manila Nazzaro sarebbe pronta a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Questo è quanto sarebbe trapelato nelle ultime ore, il motivo sarebbe legato ad una misteriosa telefonata ricevuta dall’ex Miss Italia oggi. Intanto impazza il gossip su chi altri oggi annuncerà l’addio al gioco, tra i nomi dati per certi c’è Aldo Montano, tra i papabili c’è sempre Manuel Bortuzzo il quale avrebbe una serie di impegni ad attenderlo, oltre ovviamente a continuare le sue terapie. Manila Nazzaro lascia il Grande Fratello Vip Al momento non ci sarebbero conferme o smentite in merito alla decisione di Manila Nazzaro di lasciare il GF Vip. Sembra però che la decisione sia stata davvero presa da Nazzaro e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021)sarebbe pronta are la Casa del Grande Fratello Vip. Questo è quanto sarebbe trapelato nelle ultime ore, il motivo sarebbe legato ad una misteriosaricevuta dall’ex Miss Italia oggi. Intanto impazza il gossip su chi altri oggi annuncerà l’addio al gioco, tra i nomi dati per certi c’è Aldo Montano, tra i papabili c’è sempre Manuel Bortuzzo il quale avrebbe una serie di impegni ad attenderlo, oltre ovviamente a continuare le sue terapie.il Grande Fratello Vip Al momento non ci sarebbero conferme o smentite in merito alla decisione didire il GF Vip. Sembra però che la decisione sia stata davvero presa dae ...

