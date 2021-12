Manchester United, Ragnick: “Martial via? Che parli con il club” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Non parlo con gli agenti via media o stampa e il ragazzo non ci ha detto nulla. E a essere onesti, quello che il suo agente ha detto ai media non mi interessa molto”. Ecco le parole Ralf Rangnick, neo tecnico del Manchester United, che così liquida l’uscita dell’agente di Martial, che si è fatto portavoce del desiderio del suo assistito di cambiare aria a gennaio visto il poco spazio trovato in questa stagione. “Non ne parlerò col giocatore perché significherebbe rispondere a quello che ha detto il suo agente. Dovrebbe essere il calciatore, se davvero vuole andare altrove, informare il club o il sottoscritto. Ma non ho mai parlato a un giocatore attraverso i media o gli agenti”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Non parlo con gli agentimedia o stampa e il ragazzo non ci ha detto nulla. E a essere onesti, quello che il suo agente ha detto ai media non mi interessa molto”. Ecco le parole Ralf Rangnick, neo tecnico del, che così liquida l’uscita dell’agente di, che si è fatto portavoce del desiderio del suo assistito di cambiare aria a gennaio visto il poco spazio trovato in questa stagione. “Non ne parlerò col giocatore perché significherebbe rispondere a quello che ha detto il suo agente. Dovrebbe essere il calciatore, se davvero vuole andare altrove, informare ilo il sottoscritto. Ma non ho mai parlato a un giocatore attraverso i media o gli agenti”. SportFace.

