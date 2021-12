Manchester United, focolaio Covid-19: la situazione (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’avversario più difficile da fronteggiare, in questo periodo di Premier League, è il Covid-19. Dopo il rinvio delle gare del Tottenham Hotspur di Antonio Conte (anche in Conference League), il Manchester United è alle prese con un focolaio di Coronavirus scoppiato nel proprio centro d’allenamento. Ad essere colpiti dal virus diversi membri del gruppo della prima squadra. Il rinvio dell’imminente sfida di campionato sembra ormai certezza. Il messaggio apparso sui social network del Manchester United Il Manchester United ha comunicato ufficialmente attraverso i propri canali social che, dopo aver riscontrato alcuni casi di Covid-19 nel gruppo prima squadra, ha deciso di chiudere il proprio centro sportivo per 24 ore al fine di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’avversario più difficile da fronteggiare, in questo periodo di Premier League, è il-19. Dopo il rinvio delle gare del Tottenham Hotspur di Antonio Conte (anche in Conference League), ilè alle prese con undi Coronavirus scoppiato nel proprio centro d’allenamento. Ad essere colpiti dal virus diversi membri del gruppo della prima squadra. Il rinvio dell’imminente sfida di campionato sembra ormai certezza. Il messaggio apparso sui social network delIlha comunicato ufficialmente attraverso i propri canali social che, dopo aver riscontrato alcuni casi di-19 nel gruppo prima squadra, ha deciso di chiudere il proprio centro sportivo per 24 ore al fine di ...

Advertising

goal : PSG v MANCHESTER UNITED. LIONEL MESSI v CRISTIANO RONALDO. The #UCLdraw didn't disappoint ?? - mundodeportivo : ?? PSG - MANCHESTER UNITED ?? MESSI vs CRISTIANO RONALDO #UCL #UCLdraw - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER CHIUSO IL CENTRO SPORTIVO DEL MANCHESTER UNITED Positivi al Covid alcuni giocatori e membri dello… - L2354560 : RT @BottaOfficial: IERI SERA A NAPOLI Lo stesso è successo (ieri) al calciatore Lindelof del Manchester United. Non faremo sconti a quest… - BortolozziGerry : @MarkG75 @araujopampanin @juventusfc Per un attimo il Manchester United. -