Manchester City-Leeds United: pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alla ricerca della sua settima vittoria in Premier League, il Manchester City accoglie il Leeds United all’Etihad Stadium martedì 14 dicembre. Sabato gli uomini di Pep Guardiola hanno affondato il Wolverhampton Wanderers 1-0, mentre i Whites hanno perso 3-2 contro il Chelsea nella capitale. Il calcio di inizio di Manchester City-Leeds United è previsto alle 21 Prepartita Manchester City-Leeds United: a che punto sono le due squadre? Manchester City Dall’eroismo di Jose Sa e Conor Coady, allo stupido cartellino rosso di Raul Jimenez e a un rigore molto controverso assegnato a Joao Moutinho, lo scontro del Man City con i Lupi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alla ricerca della sua settima vittoria in Premier League, ilaccoglie ilall’Etihad Stadium martedì 14 dicembre. Sabato gli uomini di Pep Guardiola hanno affondato il Wolverhampton Wanderers 1-0, mentre i Whites hanno perso 3-2 contro il Chelsea nella capitale. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Prepartita: a che punto sono le due squadre?Dall’eroismo di Jose Sa e Conor Coady, allo stupido cartellino rosso di Raul Jimenez e a un rigore molto controverso assegnato a Joao Moutinho, lo scontro del Mancon i Lupi ...

juventusfc : Allegri ?? «Vincere è importante, perché quando si vincono le partite si è più soddisfatti e si lavora con maggiore… - allanportillo21 : RT @ESPNmx: Segundo duelo... ???? Sporting ?? Manchester City - AleZucco81 : Un minuto di silenzio per lo Sporting Lisbona che esultava per aver pescato la Juve, e dopo un paio d'ore si ritrov… - periodicodaily : Manchester City-Leeds United: pronostico e possibili formazioni #14dicembre #premierleague - by_the_pool : RT @infobetting: Manchester City-Leeds (martedì 14 dicembre, ore 21:00): formazioni, quote, -