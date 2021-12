Malta: legalizzerà la cannabis per uso personale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Malta sarà il primo paese UE che legalizzerà la cannabis. La coltivazione e il possesso per uso personale. Secondo The Malta Independent, il Parlamento con un voto storico previsto per domani pomeriggio, approverà il disegno di legge, che consentirà alle persone di produrre legalmente, acquisire gemme e semi. E trasportare fino a sette grammi di cannabis. Malta, Leggi su periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021)sarà il primo paese UE chela. La coltivazione e il possesso per uso. Secondo TheIndependent, il Parlamento con un voto storico previsto per domani pomeriggio, approverà il disegno di legge, che consentirà alle persone di produrre legalmente, acquisire gemme e semi. E trasportare fino a sette grammi di

periodicodaily : Malta: legalizzerà la cannabis per uso personale #Malta #Cannabis @f_diletta_ - LegalizeItMalta : RT @CanapaNetwork: ???? Malta legalizzerà la cannabis per uso personale prima in Europa ?? La mossa dello stato membro più piccolo dell'UE pr… - CanapaNetwork : ???? Malta legalizzerà la cannabis per uso personale prima in Europa ?? La mossa dello stato membro più piccolo dell'… -

Ultime Notizie dalla rete : Malta legalizzerà Malta verso legalizzazione cannabis, vicino ok Parlamento Il disegno di legge che prevede la legalizzazione della cannabis per uso personale a Malta ha superato il penultimo passaggio prima dell'approvazione definitiva, con il voto in terza ... legalizzerà il ...

Malta verso legalizzazione cannabis, vicino ok Parlamento Il disegno di legge che prevede la legalizzazione della cannabis per uso personale a Malta ha superato il penultimo passaggio prima dell'approvazione definitiva, con il voto in terza ... legalizzerà il ...

Malta verso legalizzazione cannabis, vicino ok Parlamento - Ultima Ora Agenzia ANSA Il disegno di legge che prevede la legalizzazione della cannabis per uso personale aha superato il penultimo passaggio prima dell'approvazione definitiva, con il voto in terza ...il ...Il disegno di legge che prevede la legalizzazione della cannabis per uso personale aha superato il penultimo passaggio prima dell'approvazione definitiva, con il voto in terza ...il ...