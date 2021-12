Mainz 05-Hertha BSC martedì 14 dicembre | ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di lunedì 13 dicembre 2021) È andato vicinissimo al colpaccio sul terreno del Bayern Monaco il05 di Svensson; terminato il primo tempo in vantaggio di un gol, i biancorossi hanno subito la rimonta bavarese nella ripresa, cedendo a testa altissima sul campo della dominatrice dell’ultimo decennio di calcio tedesco. La sfida odierna vede l’Herta BSC far visita all’Opel Arena: i InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Mainz Hertha

La 16a giornata di Bundesliga parte alle 18.30 con Stoccarda - Bayern Monaco, poi alle 20.30 giocheranno Biefeld - Bochum,Berlino e Wolfsburg - Colonia . Lewandowski e compagni ...Gol in arrivo anche in Wolfsburg - Colonia eBerlino. Occhio poi al Bochum in gran forma: è riuscito a fermare il Borussia Dortmund sfiorando il colpaccio e potrebbe avere la meglio su ...