Advertising

infobetting : Mainz 05-Hertha BSC (martedì 14 dicembre, ore 20:30): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Mainz Hertha

Infobetting

Ilprova a reagire, ma attacca con troppa confusione per riuscire a impensierire Neuer. ... Jovetic e Selke segnano nel 2 - 0 con cui l'batte il Bielefeld. Altra goleada subita dal Gladbach:...... Brandt salva il Dortmund All'Allianz Arena contro il, il Bayern Monaco va all'intervallo ... Torna alla vittoria l'Berlino che si impone per 2 - 0 sull'Arminia Bielefeld grazie ai gol di ...Bei der Niederlage in München beweisen die Mainzer, dass sie auch mit den Allerbesten mithalten können. Im Gegensatz zur Vorsaison schwebt der FSV nicht in Abstiegsgefahr. Das liegt auch an den Neuen.16. Spieltag in der Bundesliga: Am Dienstag ist Hertha BSC zu Gast beim 1. FSV Mainz 05. Alle Infos zu TV-Termin & Stream.