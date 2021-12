Magna Grecia Awards, celebrato il venticinquennale (Di lunedì 13 dicembre 2021) La serata di gala dello scorso 10 Dicembre, ha riaperto le porte del Teatro Spadaro di Massafra (Taranto), dove il Magna Grecia Awards è nato venticinque anni fa Il Magna Grecia Awards compie venticinque anni e ha festeggiato le “Nozze d’Argento” con una Serata di Gala, venerdì 10 dicembre 2021 al Teatro Spadaro di Massafra (Taranto), in terra jonica, e ha ripercorso grazie al suo nutrito parterre, 25 anni di storia del nostro Paese e alla quale è seguito un esclusivo Charity Dinner, nella fascinosa cornice di Villa Natia di Mottola (TA). Ispirato ai valori e agli ideali della cultura “Magno Greca”, il Magna Grecia Awards è un premio istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore per “celebrare il cuore, ... Leggi su zon (Di lunedì 13 dicembre 2021) La serata di gala dello scorso 10 Dicembre, ha riaperto le porte del Teatro Spadaro di Massafra (Taranto), dove ilè nato venticinque anni fa Ilcompie venticinque anni e ha festeggiato le “Nozze d’Argento” con una Serata di Gala, venerdì 10 dicembre 2021 al Teatro Spadaro di Massafra (Taranto), in terra jonica, e ha ripercorso grazie al suo nutrito parterre, 25 anni di storia del nostro Paese e alla quale è seguito un esclusivo Charity Dinner, nella fascinosa cornice di Villa Natia di Mottola (TA). Ispirato ai valori e agli ideali della cultura “Magno Greca”, ilè un premio istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore per “celebrare il cuore, ...

