Madonna e 50 Cent litigano su Instagram, lei lo asfalta: “Le tue scuse sono false” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Finalmente un bel drama in salsa pop. Tutto è cominciato quando Madonna ha condiviso una serie di scatti sensuali con delle calze a rete. Instagram l’ha censurata e lei li ha ripubblicati con una piccola censura. 50 Cent ha ricondiviso una di queste foto ed ha scritto: “Questa è la roba più divertente di oggi. Che cosa pazzesca. Questa è Madonna sotto al letto che cerca di fare Like a Virgin a 63 anni“. La regina del pop ha subito replicato pubblicando delle vecchie foto insieme al rapper: “Ecco 50 Cent che finge di essere mio amico. Immagino che la tua nuova carriera riguardi l’attirare l’attenzione cercando di insultare gli altri: la scelta meno elevata che potessi fare come artista o adulto. Sei solo geloso di non essere bello come me o di non poterti divertire così tanto quando avrai la mia ... Leggi su biccy (Di lunedì 13 dicembre 2021) Finalmente un bel drama in salsa pop. Tutto è cominciato quandoha condiviso una serie di scatti sensuali con delle calze a rete.l’ha censurata e lei li ha ripubblicati con una piccola censura. 50ha ricondiviso una di queste foto ed ha scritto: “Questa è la roba più divertente di oggi. Che cosa pazzesca. Questa èsotto al letto che cerca di fare Like a Virgin a 63 anni“. La regina del pop ha subito replicato pubblicando delle vecchie foto insieme al rapper: “Ecco 50che finge di essere mio amico. Immagino che la tua nuova carriera riguardi l’attirare l’attenzione cercando di insultare gli altri: la scelta meno elevata che potessi fare come artista o adulto. Sei solo geloso di non essere bello come me o di non poterti divertire così tanto quando avrai la mia ...

