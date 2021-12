Madonna, 50 Cent la deride per le foto in lingerie: lei lo zittisce (Di martedì 14 dicembre 2021) Come difendersi dal bodyshaming Madonna dovrebbe insegnarlo nelle scuole. Ne sarebbe capacissima, come ha dimostrato la sua reazione composta, ma decisa nei confronti di 50 Cent , il rapper che ha ... Leggi su leggo (Di martedì 14 dicembre 2021) Come difendersi dal bodyshamingdovrebbe insegnarlo nelle scuole. Ne sarebbe capacissima, come ha dimostrato la sua reazione composta, ma decisa nei confronti di 50, il rapper che ha ...

