Ma quale storia finita?!? Alex Belli e Soleil alticci, in vino veritas e la situazione diventa bollente [VIDEO] (Di lunedì 13 dicembre 2021) “GF VIP”: la situazione va fuori controllo: Alex Belli e Soleil Sorge beccati in flagrante in inequivocabili atteggiamenti intimi. l’intimità tra Alex e Soleil (fonte instagram)Quest’edizione del “GF VIP” potrebbe essere ribattezzata “GF VIP Scandalo“, a giudicare dalla marea di commenti, tweet e post che circolano sul web. Torna a far parlare di sé, con puntualità clinica, la coppia Alex Belli/Soleil Sorge. Dopo la “chimica artistica“, il bacio della Turandot, la canzone composta assieme e le coccole sotto le lenzuola a notte inoltrata, i due si sono decisamente spinti oltre. LEGGI ANCHE>> Alex Belli senza parole, l’ultimo gesto di Soleil lo fa impazzire: “Sono ca**i tuoi” I ... Leggi su specialmag (Di lunedì 13 dicembre 2021) “GF VIP”: lava fuori controllo:Sorge beccati in flagrante in inequivocabili atteggiamenti intimi. l’intimità tra(fonte instagram)Quest’edizione del “GF VIP” potrebbe essere ribattezzata “GF VIP Scandalo“, a giudicare dalla marea di commenti, tweet e post che circolano sul web. Torna a far parlare di sé, con puntualità clinica, la coppiaSorge. Dopo la “chimica artistica“, il bacio della Turandot, la canzone composta assieme e le coccole sotto le lenzuola a notte inoltrata, i due si sono decisamente spinti oltre. LEGGI ANCHE>>senza parole, l’ultimo gesto dilo fa impazzire: “Sono ca**i tuoi” I ...

