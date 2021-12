"Ma come caz***". Bottas, il rabbioso sfogo alla radio col box Mercedes: Verstappen vince, e lui... | Ascolta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il finale che non ci aspettavamo, e che ha proclamato Max Verstappen campione 2021 in F1 dopo il GP di Abu Dhabi. Intanto, si è chiusa con un sesto posto finale l'avventura in Mercedes di Valtteri Bottas, che dal prossimo anno sarà un pilota dell'Alfa Romeo in sostituzione del connazionale Kimi Raikkonen (che dopo Yas Marina ha detto addio alle corse). Il finlandese, rispetto al compagno di squadra Lewis Hamilton, ha avuto un ruolo minimo nella corsa al titolo mondiale. Non trovandosi mai stato a lottarsela col sette volte iridato, anche se, dopo la sconfitta del britannico nei confronti dell'olandese della Red Bull, il 77 ci è rimasto male. Lo scambio di messaggi di Bottas col box Mercedes - Proprio il nativo di Nastola, via radio, ha mostrato tutto il suo dispiacere. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il finale che non ci aspettavamo, e che ha proclamato Maxcampione 2021 in F1 dopo il GP di Abu Dhabi. Intanto, si è chiusa con un sesto posto finale l'avventura indi Valtteri, che dal prossimo anno sarà un pilota dell'Alfa Romeo in sostituzione del connazionale Kimi Raikkonen (che dopo Yas Marina ha detto addio alle corse). Il finlandese, rispetto al compagno di squadra Lewis Hamilton, ha avuto un ruolo minimo nella corsa al titolo mondiale. Non trovandosi mai stato a lottarsela col sette volte iridato, anche se, dopo la sconfitta del britannico nei confronti dell'olandese della Red Bull, il 77 ci è rimasto male. Lo scambio di messaggi dicol box- Proprio il nativo di Nastola, via, ha mostrato tutto il suo dispiacere. ...

