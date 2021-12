L’uomo che si è fatto pagare dai no vax per farsi somministrare 10 dosi di vaccino a nome loro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si potrebbe definire il contrario di un “no vax”. Un uomo, cittadino neozelandese, ha sfruttato le paure degli scettici del vaccino per farsi inoculare 10 dosi del farmaco in un giorno, spacciandosi ogni volta per una persona diversa, dietro compenso. Questo è stato possibile perché per la privacy i centri vaccinali in Nuova Zelanda non chiedono i documenti a chi si presenta per l’iniezione: è necessaria soltanto un’autodichiarazione, condizione che espone il sistema al rischio di raggiri simili. A dare la notizia è la testata nazionale Stuff, che riporta anche le reazioni del ministero della Salute, che ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, assicurando di prendere il caso “estremamente sul serio”. Le generalità delL’uomo autore del gesto non sono state rese note. La reazione delle autorità della Nuova ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si potrebbe definire il contrario di un “no vax”. Un uomo, cittadino neozelandese, ha sfruttato le paure degli scettici delperinoculare 10del farmaco in un giorno, spaccianogni volta per una persona diversa, dietro compenso. Questo è stato possibile perché per la privacy i centri vaccinali in Nuova Zelanda non chiedono i documenti a chi si presenta per l’iniezione: è necessaria soltanto un’autodichiarazione, condizione che espone il sistema al rischio di raggiri simili. A dare la notizia è la testata nazionale Stuff, che riporta anche le reazioni del ministero della Salute, che ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, assicurando di prendere il caso “estremamente sul serio”. Le generalità delautore del gesto non sono state rese note. La reazione delle autorità della Nuova ...

