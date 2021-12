Lunga Vita di Briga, il nuovo album con 10 feat: il racconto track by track (Di lunedì 13 dicembre 2021) Esce Lunga Vita di Briga, il nuovo album per Honiro Label. 13 tracce e 10 featuring con tanti ospiti d’eccezione. In Lunga Vita di Briga ci sono Emis Killa & Not Good, Random & Villa Banks, Gemitaiz & Il Tre, Anna Tatangelo, Coco, LowLow e Nashley. Tredici tracce, dodici inediti e la versione acustica, in spagnolo del brano Sei Di Mattina, uscito nel 2012, biglietto da visita di Briga ed uno dei brani più longevi dell’ultimo decennio di musica italiana che rivive adesso in una versione spagnola per il mercato estero. Seis De La Mañana – questo il titolo del brano – è stato riscritto e tradotto da Briga con Oscar Peña la chitarra è di Mario Romano. Con il nuovo disco, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Escedi, ilper Honiro Label. 13 tracce e 10uring con tanti ospiti d’eccezione. Indici sono Emis Killa & Not Good, Random & Villa Banks, Gemitaiz & Il Tre, Anna Tatangelo, Coco, LowLow e Nashley. Tredici tracce, dodici inediti e la versione acustica, in spagnolo del brano Sei Di Mattina, uscito nel 2012, biglietto da visita died uno dei brani più longevi dell’ultimo decennio di musica italiana che rivive adesso in una versione spagnola per il mercato estero. Seis De La Mañana – questo il titolo del brano – è stato riscritto e tradotto dacon Oscar Peña la chitarra è di Mario Romano. Con ildisco, ...

TIM_music : Tredici tracce, dodici inediti e una straordinaria versione spagnola, in acustica, del suo brano 'Sei di mattina'.… - MattiaBriga : ?? Video Intervista col @CorriereTv - MattiaBriga : Grazie per oggi ?? È stato bellissimo rivederci. Lunga Vita a Noi ! ??. - GloriaGippy : @lene1901 Mi chiedo, hai un elisir di lunga vita? ???????????? - aauroradevenuto : RT @lespiedelweb: Non Briga che entra con la maglia della sua edizione al collo e la regala a Maria perché lui si era fatto amiche le sarte… -