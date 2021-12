Lukashenko, la minaccia contro le sanzioni Ue: “Vi taglieremo il gas” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic – Alexander Lukashenko non molla, e minaccia di tagliare le forniture di gas verso l’Europa occidentale se le sanzioni Ue diverranno ancora più pesanti. Lukashenko: “Bloccare il transito del gas russo” Il presidente bielorusso non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi ma, anzi, pare voler accelerare sulla strada della reazione contro l’Ue. In caso di sanzioni più severe contro Minsk da parte dell’Europa, Lukashenko ha ribadito l’intenzione di interrompere il transito del gas dalla Russia: “Se le sanzioni che ci stanno imponendo o ci imporranno in futuro ci metteranno in uno stato di emergenza e non saremo in grado di rispondere in nessun altro modo, ricorreremo a questa misura severa”. La dichiarazione viene resa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic – Alexandernon molla, edi tagliare le forniture di gas verso l’Europa occidentale se leUe diverranno ancora più pesanti.: “Bloccare il transito del gas russo” Il presidente bielorusso non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi ma, anzi, pare voler accelerare sulla strada della reazionel’Ue. In caso dipiù severeMinsk da parte dell’Europa,ha ribadito l’intenzione di interrompere il transito del gas dalla Russia: “Se leche ci stanno imponendo o ci imporranno in futuro ci metteranno in uno stato di emergenza e non saremo in grado di rispondere in nessun altro modo, ricorreremo a questa misura severa”. La dichiarazione viene resa ...

Advertising

fattoquotidiano : Bielorussia, Lukashenko minaccia l’Europa: “Interromperemo le forniture di gas se le sanzioni Ue ci metteranno in d… - 5_pinin : RT @dukana2: #Bielorussia, #Lukashenko minaccia l'Europa: 'Interromperemo le forniture di gas se le sanzioni Ue ci metteranno in difficoltà… - Rodica17957578 : RT @fattoquotidiano: Bielorussia, Lukashenko minaccia l’Europa: “Interromperemo le forniture di gas se le sanzioni Ue ci metteranno in diff… - dukana2 : #Bielorussia, #Lukashenko minaccia l'Europa: 'Interromperemo le forniture di gas se le sanzioni Ue ci metteranno in… - simonamancini24 : RT @seguitemi2021: ???????????????? Bielorussia, Lukashenko minaccia l'Europa:Interromperemo le forniture di gas.. -