L’Ue pensa a nuove sanzioni da imporre a Mosca se invade l’Ucraina, ma c’è un costo da pagare (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’Unione europea si trova di fronte a una scelta esistenziale, nel momento in cui viene spinta dall’Amministrazione di Joe Biden a fare sul serio sulla minaccia della Russia di invadere l’Ucraina. L’aspirante attore geopolitico europeo, che vuole affermare la sua autonomia strategica nella rivalità tra Stati Uniti e Cina, è chiamato a preservare un minimo di stabilità nel suo vicinato. L’Amministrazione Biden ha avvertito che un’invasione dell’Ucraina potrebbe avvenire già all’inizio del 2022. Gli europei inizialmente avevano accolto con scetticismo le informazioni di intelligence condivise dagli Stati Uniti sulle intenzioni di Vladimir Putin. Ma ora nessuno più nelL’Ue dubita della potenziale invasione. L’Unione europea non è un’alleanza militare e così può usare solo i muscoli delle sanzioni. I ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’Unione europea si trova di fronte a una scelta esistenziale, nel momento in cui viene spinta dall’Amministrazione di Joe Biden a fare sul serio sulla minaccia della Russia dire. L’aspirante attore geopolitico europeo, che vuole affermare la sua autonomia strategica nella rivalità tra Stati Uniti e Cina, è chiamato a preservare un minimo di stabilità nel suo vicinato. L’Amministrazione Biden ha avvertito che un’invasione delpotrebbe avvenire già all’inizio del 2022. Gli europei inizialmente avevano accolto con scetticismo le informazioni di intelligence condivise dagli Stati Uniti sulle intenzioni di Vladimir Putin. Ma ora nessuno più neldubita della potenziale invasione. L’Unione europea non è un’alleanza militare e così può usare solo i muscoli delle. I ...

