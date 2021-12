Lucia, significato e origine del nome (Di lunedì 13 dicembre 2021) Lucia deriva dal praenomen latino Lúcia, femminile di Lucius, basato sul termine lux, “luce”, e può pertanto significare “luminosa”, “splendente”. Nei tempi antichi veniva attribuito alle bambine nate alle prime luci del mattino. Suoi diminutivi sono Lucilla e Lucina (che però può anche avere origine indipendente), altri derivati del nome includono il patronimico Luciana e Lucilia e la forma elaborata di origine letteraria Lucinda. Il cambio dell’accento, che ha portato alla forma italiana Lucìa, deriva dalla traduzione greca Lukìa, ma, in virtù della differenza fonetica attuale fra Lucio e Lucia, i due nomi hanno tradizioni onomastiche separate. Lucia è risultato il settimo nome femminile per diffusione nel XX secolo in Italia, e può ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 13 dicembre 2021)deriva dal praen latino Lúcia, femminile di Lucius, basato sul termine lux, “luce”, e può pertanto significare “luminosa”, “splendente”. Nei tempi antichi veniva attribuito alle bambine nate alle prime luci del mattino. Suoi diminutivi sono Lucilla e Lucina (che però può anche avereindipendente), altri derivati delincludono il patronimicona e Lucilia e la forma elaborata diletteraria Lucinda. Il cambio dell’accento, che ha portato alla forma italiana Lucìa, deriva dalla traduzione greca Lukìa, ma, in virtù della differenza fonetica attuale fra Lucio e, i due nomi hanno tradizioni onomastiche separate.è risultato il settimofemminile per diffusione nel XX secolo in Italia, e può ...

