Luci d’Artista, pienone in città ma caos autobus: non si segue il piano ad hoc (Di lunedì 13 dicembre 2021) di Erika Noschese Ancora un fine settimana da bollino rosso in città, per Luci d’Artista. Nel fine settimana appena trascorso, la città capoluogo ha fatto registrare il pienone di visitatori ma è caos per gli autobus. A denunciare quanto accaduto, Bruno Colecchia evidenziando che il piano traffico per i bus non sembra essere rispettato: “Nelle passate stagioni durante la kermesse delle luminarie salernitane, in considerazione dell’affluenza di mezzi e persone, si era istituito un piano di intervento misto, polizia, vigili urbani e carabinieri, con adeguata segnaletica verticale suppletiva, al fine di convogliare nei giusti itinerari, i visitatori che affluivano per godere, prima di tutto, della città, dei suoi negozi ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 13 dicembre 2021) di Erika Noschese Ancora un fine settimana da bollino rosso in, per. Nel fine settimana appena trascorso, lacapoluogo ha fatto registrare ildi visitatori ma èper gli. A denunciare quanto accaduto, Bruno Colecchia evidenziando che iltraffico per i bus non sembra essere rispettato: “Nelle passate stagioni durante la kermesse delle luminarie salernitane, in considerazione dell’affluenza di mezzi e persone, si era istituito undi intervento misto, polizia, vigili urbani e carabinieri, con adeguata segnaletica verticale suppletiva, al fine di convogliare nei giusti itinerari, i visitatori che affluivano per godere, prima di tutto, della, dei suoi negozi ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Assembramenti per le Luci d’Artista e gente senza mascherine - DDetusc : Pane caldo e mortadella seduto sopra un mezzo a parlare con 75 enni di pallone e luci d’artista, voglio vivere così - ottopagine : Turismo a Salerno, Confesercenti: 'Con Luci d'Artista qualcosa si muove' #Salerno - salernonotizie : Caos Luci d’artista: assembramenti in centro, traffico in tilt per bus in zone vietate - ottopagine : Luci d'Artista, boom di presenze, caos alla Villa Comunale #Salerno -