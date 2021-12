Luca Zaia annuncia che il Veneto sarà in zona gialla: da quando lascerà la zona bianca (Di lunedì 13 dicembre 2021) Luca Zaia ha tenuto oggi la settimanale conferenza stampa per annunciare i dati della settimana nel suo Veneto. La regione, stando a quanto ha spiegato il Governatore, dalla prossima settimana, cioè da lunedì 20 dicembre sarà probabilmente in zona gialla. I dati, infatti, descrivono una situazione che costringe la regione ad abbandonare la zona bianca e portarla in gialla a un passo dal Natale. Veneto da zona gialla “Abbiamo un’incidenza settimanale di circa 450 casi su 100mila abitanti, è un’incidenza alta. Abbiamo il 12,8% di tasso di occupazione delle terapie intensive. Entrambi i parametri sono da ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021)ha tenuto oggi la settimanale conferenza stampa perre i dati della settimana nel suo. La regione, stando a quanto ha spiegato il Governatore, dalla prossima settimana, cioè da lunedì 20 dicembreprobabilmente in. I dati, infatti, descrivono una situazione che costringe la regione ad abbandonare lae portarla ina un passo dal Natale.da“Abbiamo un’incidenza settimanale di circa 450 casi su 100mila abitanti, è un’incidenza alta. Abbiamo il 12,8% di tasso di occupazione delle terapie intensive. Entrambi i parametri sono da ...

Agenzia_Ansa : L'allarme del governatore del Veneto Luca Zaia: oggi in Veneto più di 4 mila casi Covid. In Italia ieri oltre 20 mi… - ApMdp : Veneto in zona gialla, c'è la data: l'annuncio del presidente Luca Zaia - Ros71Palumbo : @GeMa7799 CAZZATE...se non si dichiara una qualsiasi zona arancio...blu o nera,non entrano nelle casse gli €€€€€...… - ZenatiDavide : Veneto, Zaia mette in allerta: “Incidenza alta e terapie intensive al 12,8%, penso che da lunedì saremo in zona gia… - GgvfLucien : Segnalo a @rospobufo e agli amici del #teamvirus -