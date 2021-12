Love is in the air, trama 13 dicembre: la confessione di Eda (Di lunedì 13 dicembre 2021) Love is in the air inaugurerà la nuova settimana di programmazione all'insegna dei tristi e malinconici ricordi di Eda legati al suo passato con Serkan. La trama della soap opera turca di oggi, lunedì 13 dicembre, infatti, svela che la Yildiz avrà un confronto con Burak che le chiederà di parlargli della sua storia d'amore con Serkan. La paesaggista, per quanto le faccia male rivivere quei terribili momenti, si soffermerà sugli ultimi anni trascorsi accanto a Bolat e racconterà all'amico della gravissima malattia che ha colpito il ragazzo proprio quando la loro relazione era serena e spensierata. Eda, inoltre, confiderà a Burak che, nonostante alla fine Serkan abbia sconfitto il tumore, tra loro le cose sono addirittura peggiorate in quanto l'uomo le ha detto chiaramente di non desiderare figli e ha rimandato più volte il loro ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 13 dicembre 2021)is in the air inaugurerà la nuova settimana di programmazione all'insegna dei tristi e malinconici ricordi di Eda legati al suo passato con Serkan. Ladella soap opera turca di oggi, lunedì 13, infatti, svela che la Yildiz avrà un confronto con Burak che le chiederà di parlargli della sua storia d'amore con Serkan. La paesaggista, per quanto le faccia male rivivere quei terribili momenti, si soffermerà sugli ultimi anni trascorsi accanto a Bolat e racconterà all'amico della gravissima malattia che ha colpito il ragazzo proprio quando la loro relazione era serena e spensierata. Eda, inoltre, confiderà a Burak che, nonostante alla fine Serkan abbia sconfitto il tumore, tra loro le cose sono addirittura peggiorate in quanto l'uomo le ha detto chiaramente di non desiderare figli e ha rimandato più volte il loro ...

Advertising

soft_limelight : RT @_onlyxbrave__: Non ci sono abbastanza parole nel vocabolario per dire come mi sento: andrebbero inventate. I love u, to the moon n back… - xXGAMER76162463 : RT @HentaiGod_xx: @ClosetOfLewds @AlejandraTotal @AHentaiUser @HentaiAdvisor @Carlos__Senpai1 @EnemiesPurple @EcchiImperio @TanakaUnryuu @M… - MrH_Hen : RT @HentaiGod_xx: @ClosetOfLewds @AlejandraTotal @AHentaiUser @HentaiAdvisor @Carlos__Senpai1 @EnemiesPurple @EcchiImperio @TanakaUnryuu @M… - zazoomblog : Love is in the Air Anticipazioni dal 13 al 17 dicembre 2021: Melo impedisce a Eda di rivelare la verità a Serkan! -… - rosaroses93 : Dunque. In watchlist su Mubi finora ho messo giusto Ozu, Lady Macbeth, In the mood for love e Maelstrom (e forse qu… -