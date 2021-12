Love is in the air, anticipazioni 14 dicembre: misteriosa lettera per Serkan (Di lunedì 13 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the air prossima puntata martedì 14 dicembre. Una misteriosa lettera per Serkan crea grossi malintesi. Love is in the air: Serkan al lavoro in ufficioSerkan non conosce la verità su sua figlia Kiraz e stanno per verificarsi dei grossi malintesi riguardo questa situazione. Eda è indecisa se rivelare o meno all’architetto che è il padre della bimba che ha conosciuto. Al momento, il giovane Bolat è ignaro di tutto e crede che quella sia la figlia di Melo. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Spronata da Ayfer e la stessa Melo, Eda sta prendendo davvero in considerazione l’idea di far conoscere a Serkan la verità. Nello stesso momento anche la mamma ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 13 dicembre 2021)is in the air prossima puntata martedì 14. Unapercrea grossi malintesi.is in the air:al lavoro in ufficionon conosce la verità su sua figlia Kiraz e stanno per verificarsi dei grossi malintesi riguardo questa situazione. Eda è indecisa se rivelare o meno all’architetto che è il padre della bimba che ha conosciuto. Al momento, il giovane Bolat è ignaro di tutto e crede che quella sia la figlia di Melo. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Spronata da Ayfer e la stessa Melo, Eda sta prendendo davvero in considerazione l’idea di far conoscere ala verità. Nello stesso momento anche la mamma ...

Advertising

LinkaTv : E' iniziato Love Is In The Air - PRIMA TV su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - iIIajaemin : i don’t care ma state letteralmente cadendo nel ridicolo imparate prima a parlare degli artisti che seguite voi in… - noexvibezz : RT @_onlyxbrave__: Non ci sono abbastanza parole nel vocabolario per dire come mi sento: andrebbero inventate. I love u, to the moon n back… - hori1010turai : RT @HentaiGod_xx: @ClosetOfLewds @AlejandraTotal @AHentaiUser @HentaiAdvisor @Carlos__Senpai1 @EnemiesPurple @EcchiImperio @TanakaUnryuu @M… -