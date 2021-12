Love is in the air (anticipazioni 13-18 dicembre 2021): Eda ancora non rivela la verità sulla figlia a Serkan (Di lunedì 13 dicembre 2021) Love is in the air Potrebbe scoprirlo presto, ma per ora Eda non rivelerà a Serkan di essere il padre della sua bambina. Tra gli ex fidanzati, però, è evidente che ci sia ancora un legame. Tutto quello che accadrà questa settimana a Love is in the Air nelle nostre anticipazioni. La soap turca è in onda dalle 16.50 circa su Canale 5. Love is in the Air anticipazioni da lunedì 13 a venerdì 18 dicembre 2021 Eda, richiesta da Burak, ricostruisce gli ultimi anni con Serkan, la sua malattia, il rifiuto categorico di avere figli; e alla fine l’allontanamento. Nel frattempo Eda sembra manifestare a Melek e Ayfer l’intenzione di rivelare a Serkan la verità tramite una ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 dicembre 2021)is in the air Potrebbe scoprirlo presto, ma per ora Eda non rivelerà adi essere il padre della sua bambina. Tra gli ex fidanzati, però, è evidente che ci siaun legame. Tutto quello che accadrà questa settimana ais in the Air nelle nostre. La soap turca è in onda dalle 16.50 circa su Canale 5.is in the Airda lunedì 13 a venerdì 18Eda, richiesta da Burak, ricostruisce gli ultimi anni con, la sua malattia, il rifiuto categorico di avere figli; e alla fine l’allontanamento. Nel frattempo Eda sembra manifestare a Melek e Ayfer l’intenzione dire alatramite una ...

Advertising

melindamiyy : @meowscloud Io stavo vedendo ora la parte di SHARE THE LOVE e l’ho immaginato il parallelismo perché di averlo non lo avremo mai - Eda_e_Serkan_ : OH NO Engin e Piril Si Lasciano, Tristi? QUI--> - needvelez : 6 anni fa i miei figli diventavano ufficialmente una band. conoscerli è stata la miglior cosa che mi sia capitata i… - Eda_e_Serkan_ : NON SI FA Aydan Chiede la Custodia Esclusiva Di Kiraz, Dispiaciuti? QUI--> - Eda_e_Serkan_ : MA COME Aydan Porta Via Kiraz a Eda, Dispiaciuti? QUI--> -