Lombardia, sciopero Trenord per il 14 dicembre: quello che c’è da sapere (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le rappresentanze sindacali unitarie di Trenord hanno proclamato uno sciopero per martedì 14 dicembre nella regione Lombardia. La protesta interessa il personale di bordo dei treni. I treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express, potranno subire limitazioni e cancellazioni nella fascia oraria che va dalle 3 del mattino del 14 dicembre alle 2 del mattino di mercoledì 15. Saranno in attività i mezzi nella fascia garantita 6-9 e 18-21. Previsti autobus sostitutivi per i trasporti verso l’aeroporto di Malpensa. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le rappresentanze sindacali unitarie dihanno proclamato unoper martedì 14nella regione. La protesta interessa il personale di bordo dei treni. I treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express, potranno subire limitazioni e cancellazioni nella fascia oraria che va dalle 3 del mattino del 14alle 2 del mattino di mercoledì 15. Saranno in attività i mezzi nella fascia garantita 6-9 e 18-21. Previsti autobus sostitutivi per i trasporti verso l’aeroporto di Malpensa. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

AnsaLombardia : Piazza Fontana: Sala contestato per frase sullo sciopero. Fischi e battibecco con alcuni manifestanti | #ANSA - ultimora_pol : #Lombardia #Milano Beppe #Sala (G/EFA) è stato duramente contestato durante la commemorazione delle vittime dell'at… - Cgil_Liguria : RT @CGILLOMBARDIA: #insiemexlagiustizia, a Milano manifestazione interregionale all'Arco della Pace #sciopero @Cgil_Liguria @CgilVeneto @Cg… - Pax26632587 : RT @MediasetTgcom24: Piazza Fontana, sindaco Sala contestato per frase su sciopero #Milano - MediasetTgcom24 : Piazza Fontana, sindaco Sala contestato per frase su sciopero #Milano -