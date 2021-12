“Lo stato di emergenza va allungato, l’inverno sarà durissimo”. Per Ricciardi è fine pandemia mai (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic – “Lo stato di emergenza va allungato, l’inverno sarà durissimo“: per Walter Ricciardi è fine pandemia mai. Il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in una intervista alla Stampa, non dà tregua agli italiani. Se dipendesse da lui, anche nel 2022 non dovrebbe cambiare niente sul fronte delle restrizioni anti Covid. Anzi il medico chiede ulteriori giri di vite. Ricciardi: “stato di emergenza va assolutamente allungato” Alla domanda sulla necessità di estendere lo stato di emergenza dopo il 31 dicembre, Ricciardi risponde: “Dal punto di vista sanitario, assolutamente sì”. Secondo il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic – “Lodiva“: per Waltermai. Il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, in una intervista alla Stampa, non dà tregua agli italiani. Se dipendesse da lui, anche nel 2022 non dovrebbe cambiare niente sul fronte delle restrizioni anti Covid. Anzi il medico chiede ulteriori giri di vite.: “diva assolutamente” Alla domanda sulla necessità di estendere lodidopo il 31 dicembre,risponde: “Dal punto di vista sanitario, assolutamente sì”. Secondo il ...

Advertising

Adnkronos : #Statodiemergenza, Meloni ad #Atreju21: 'Non si può prorogare'. - fattoquotidiano : Il governo e l’ipotesi di non prorogare lo stato di emergenza: ecco perché è una decisione che influenza la corsa d… - Agenzia_Ansa : Alla vigilia dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio girava un piano per la ripresa del potere da parte di Trump… - Sergio_Coraglia : RT @MessoraClaudio: Quindi siccome lo stato d'emergenza deve finire, Mr.Draghi pensa a come farlo diventare parte di una nuova normalità di… - PoliticaNewsNow : Stato di emergenza, Ricciardi: 'Sì alla proroga, l'inverno sarà durissimo' -