Lo sport tra sesso, bugie e omertà (Di lunedì 13 dicembre 2021) Immunità e impunità di gregge: un doloroso stillicidio quotidiano. Lo sport, come gli altri ambiti della vita sociale, non è immune dai casi di violenza sessuale ma spesso resta impunito. L’ultima inchiesta in ordine di tempo è quella sull’americano Rana Reder, uno dei più grandi allenatori di atletica da cui si è affrancato l’ex primatista europeo dei 100 metri Jimmy Vicaut, ora intenzionato a trasferirsi a Padova. A fine novembre c’era stata la denuncia dell’ex cestista elvetica Ludivine Tissot nei confronti dell’allenatore dell’Elfic Generation di Friburgo. Ma il mondo si è accorto che gli abusi nello sport sono fuori controllo con la condanna a 200 anni di carcere dell’allenatore della Nazionale di ginnastica americana Larry Nassar e con il post della tennista cinese Peng Shuai che ha denunciato gli abusi dell’ex premier Zhang Gaoli aprendo un caso ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Immunità e impunità di gregge: un doloroso stillicidio quotidiano. Lo, come gli altri ambiti della vita sociale, non è immune dai casi di violenza sessuale ma spesso resta impunito. L’ultima inchiesta in ordine di tempo è quella sull’americano Rana Reder, uno dei più grandi allenatori di atletica da cui si è affrancato l’ex primatista europeo dei 100 metri Jimmy Vicaut, ora intenzionato a trasferirsi a Padova. A fine novembre c’era stata la denuncia dell’ex cestista elvetica Ludivine Tissot nei confronti dell’allenatore dell’Elfic Generation di Friburgo. Ma il mondo si è accorto che gli abusi nellosono fuori controllo con la condanna a 200 anni di carcere dell’allenatore della Nazionale di ginnastica americana Larry Nassar e con il post della tennista cinese Peng Shuai che ha denunciato gli abusi dell’ex premier Zhang Gaoli aprendo un caso ...

sole24ore : ?? L'indagine del #Sole24Ore sulla Qualità della vita #qdv21 : dodici indicatori al femminile tra speranze di vita,… - Corriere : Ritorno di fiamma tra Sinner e l’influencer Braccini - MatteoPozzi9 : RT @MicheDamiani: Su @ItaliaOggi sette, oggi in edicola, uno speciale dedicato alla riforma degli sport invernali, che entrerà in vigore il… - Marcello804 : RT @Marcello804: @Lorenzo62752880 più tutto il resto… sono centinaia in pochi mesi tra i vari sport nel mondo e alcuni morti - sportli26181512 : Clamoroso in Paraguay, portiere espulso da Var prima della finale di Supercoppa: Un cartellino rosso deciso dall'ar… -