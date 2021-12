Lo sfogo di Al Bano dietro le quinte di Ballando con le Stelle

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ci è rimasto male Alper i commenti negativi che ha ricevuto durante la partecipazione acon le. “Non è abituato alle critiche nel canto perché non ne riceve di così cattive” lo difende Romina Carrisi, sua figlia, dopo avere ascoltato il suoai microfoni di Oggi è un altro giorno. Romina fa notare l’età di suo padre Al, di quanto sia difficile mettersi in gioco alla sua età su qualcosa che non sa fare. Il cantante ha cercato di fare divertire il pubblico e non meritava tanta cattiveria che confessa gli ha fatto male. “Sono contento di avere partecipato a una trasmissione che secondo me è anti covid perché alleggerisce ma io ho letto delle cose davvero squallide… ma come fanno a partorire delle cose del genere…”. Ala Oggi è un altro ...

... soprattutto, su Rai 1 per darle anche la possibilità di darea tutte le sue sfaccettature: ' ... Alvise Rigo e Tove Villford 33 punti, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo 27 punti, Ale Oxana ...La giovanissima figlia di Ale Loredana Lecciso , classe 2001, sta mettendo pian piano i primi mattoni per costruire la sua carriera. Come il celebre padre ha scelto la musica, buttandosi a ...Nostalgia e non solo. The voice senior, il venerdì in prima serata su Rai 1, non si affida solo al sentimento “canaglia” cantato da Al Bano e Romina, ovvero alla solita tv di vecchi per vecchi, per di ...Romina Power, attraverso i suoi canali social, ha scritto un messaggio carico di speranza per i 51 anni della figlia Ylenia Carrisi. Scomparsa ormai da tempo, per volere di papà Al Bano, è stata dichi ...