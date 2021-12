Lo sciopero generale è una limpida presa di distanza dalla economia politica di Draghi

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Lo squarcio aperto dallodel 16 dicembre è illuminante ed è per questo che lo si vuole oscurare. Non solo fa luce sulla precarietà del lavoro, l’accrescimento delle disuguaglianze e l’insufficienza delle risorse poste a disposizione dei ceti più deboli, ma è unadidi, condotta sotto il segno dell’ineluttabilità dell’emergenza sanitaria e giustificata dall’approccio esaustivo di una scienza medica “ufficiale” dedicata ai sopravvissuti, anziché più compiutamente alla cura universale del vivente. Una cura da cui, come ripete Bergoglio – citato di sfuggita all’atto del suo insediamento dal Presidente del Consiglio – dipenderà sempre di più il futuro dell’intero ...

Advertising

direzioneprc : ACERBO(PRC-SE): GIUSTI FISCHI A SALA, A PIAZZA FONTANA BOMBA CONTRO SCIOPERI AUTUNNO CALDO Ringrazio le compagne e… - ilriformista : Nemico è chi guadagna 1700 euro al mese? #sciopero - sebmes : Lo sciopero generale è del tutto incomprensibile. Per i lavoratori ha fatto molto di più Draghi che Landini. A comi… - giovanniespos21 : RT @ConcilFlavio: - emilio55555 : RT @direzioneprc: ACERBO(PRC-SE): GIUSTI FISCHI A SALA, A PIAZZA FONTANA BOMBA CONTRO SCIOPERI AUTUNNO CALDO Ringrazio le compagne e i comp… -

Ultime Notizie dalla rete : sciopero generale

L'HuffPost

Il sistema tributario è informato a criteri di [proporzionalità]" Per opporsi a questa deriva, unoè più che necessario, è il minimo sindacale. [1] https://24plus.ilsole24ore.com/...... che più degli altri hanno sofferto i rincari in bolletta, ma questo non può bastare per disinnescare loindetto da CGIL e UIL per giovedì 16 ottobre. Non è sufficiente un singolo ...Nonostante le carceri siano un terreno fertile per la diffusione dei virus le amministrazioni penitenziarie hanno comunicato poco sui casi ...Disagi in vista martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 16 dicembre: cosa sapere per le linee Trenord e Atm e gli orari ...