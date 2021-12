Lo dice anche l’arte: la nascita di Gesù è donna (Di lunedì 13 dicembre 2021) Profetesse e seduttrici, regine e schiave, fanciulle straniere e madri, mogli e figlie: sono le figure femminili che, oltre a Maria, hanno un ruolo cruciale nella storia della Salvezza. anche in queste presenze, che spesso tendiamo a dimenticare, è racchiusa la “rivoluzione” del Vangelo che spazza via ogni distinzione tra sesso, razza, età, santi e peccatori Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Profetesse e seduttrici, regine e schiave, fanciulle straniere e madri, mogli e figlie: sono le figure femminili che, oltre a Maria, hanno un ruolo cruciale nella storia della Salvezza.in queste presenze, che spesso tendiamo a dimenticare, è racchiusa la “rivoluzione” del Vangelo che spazza via ogni distinzione tra sesso, razza, età, santi e peccatori

La7tv : #lariachetira No Vax, Maria Giovanna #Maglie: 'Perché non si parla di quel gigantesco elefante della cristalleria c… - ricpuglisi : Dal punto di vista della teoria dei giochi -ma anche del buon senso- che chi appartenga a certe categorie non sia c… - AngeloCiocca : Buona #festadellimmacolata amici! ?? alla faccia di chi vorrebbe la vergine #Maria “ #trans “ o chissà che altro! Ri… - NessunLuogo24 : 'I #Talebani cercano di nascondere le informazioni ma ci sono i problemi anche sul piano economico: la mia testata… - Michela40464796 : RT @federicapaparo: Io li amo non posso farci nulla. Che fortuna ad avere avuto loro durante quel periodo ??. Mi dispiace proprio per chi… -