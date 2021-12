Liverpool-Inter: data, orario e diretta tv ritorno ottavi di finale Champions League 2021/2022 (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’Inter torna agli ottavi di Champions League dieci anni dopo. La formazione nerazzurra, guidata da Simone Inzaghi, affronterà il Liverpool nel match di ritorno che si disputerà in una di queste quattro date: 8-9-15-16 marzo (il programma verrà definito nelle prossime ore) con inizio fissato per le ore 21:00. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva o su Sky Sport e Infinity oppure da Amazon Prime che detiene la migliore partita del mercoledì, a sua scelta. Dopo le emozioni del match di andata si deciderà tutto in quello di ritorno con Lautaro Martinez e compagni che dovranno dare il meglio per provare a qualificarsi ai quarti di finale della massima competizione europea. IL VIDEO ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’torna aglididieci anni dopo. La formazione nerazzurra, guida Simone Inzaghi, affronterà ilnel match diche si disputerà in una di queste quattro date: 8-9-15-16 marzo (il programma verrà definito nelle prossime ore) con inizio fissato per le ore 21:00. La partita verrà trasmessa ine in esclusiva o su Sky Sport e Infinity oppure da Amazon Prime che detiene la migliore partita del mercoledì, a sua scelta. Dopo le emozioni del match di ansi deciderà tutto in quello dicon Lautaro Martinez e compagni che dovranno dare il meglio per provare a qualificarsi ai quarti didella massima competizione europea. IL VIDEO ...

Advertising

SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? Gli ottavi di finale: ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO S… - FBiasin : L’#Inter è passata da una possibilità di passare gli ottavi del 50% (#Ajax) a una del 20% (#Liverpool). A questo p… - OptaPaolo : 3 - Inter e #Liverpool si sono affrontate 4 volte in competizioni europee: l’Inter ha vinto in una sola occasione,… - giusmo1 : Sorteggio Champions, Villarreal-Juventus e Inter-Liverpool negli ottavi - FinallyMichele : @majicojr l'inter con il liverpool non vede palla -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Inter Perché i sorteggi di Champions League verranno ripetuti Per l'Inter l'avversaria sarebbe stata l'Ajax , per la Juventus lo Sporting Lisbona . Ecco gli ... Real Madrid - Benfica; Manchester United - Psg; Bayern Monaco - Atletico Madrid; Liverpool - ...

Champions League sorteggi: clamoroso errore, salta Inter - Ajax e Sporting - Juve Niente Inter - Ajax e Sporting Lisbona Juventus . Ecco cos'è successo. Champions League, il caso ... Hanno inserito il Liverpool tra i potenziali rivali dell' Atletico Madrid , e non il Manchester ...

Champions League Inter Sito Ufficiale Sorteggio Champions bis: cambiano tutti gli accoppiamenti. Ecco le avversarie di Inter e Juve Villarreal-Juventus e Inter-Liverpool. Questi i sorteggi per le nostre squadra italiane, per gli ottavi di finale di Champions League, con sia i bianconeri che i nerazzurri che avrebbero certamente ...

Champions League, alla Juventus va ancora bene ma all'Inter no L'Inter, che da non testa di serie aveva pescato al mattino l'Ajax, se la vedrà invece con il Liverpool, una delle favorite per il trionfo finale che ha dominato il girone chiuso dal Milan all'ultimo ...

Per l'l'avversaria sarebbe stata l'Ajax , per la Juventus lo Sporting Lisbona . Ecco gli ... Real Madrid - Benfica; Manchester United - Psg; Bayern Monaco - Atletico Madrid;- ...Niente- Ajax e Sporting Lisbona Juventus . Ecco cos'è successo. Champions League, il caso ... Hanno inserito iltra i potenziali rivali dell' Atletico Madrid , e non il Manchester ...Villarreal-Juventus e Inter-Liverpool. Questi i sorteggi per le nostre squadra italiane, per gli ottavi di finale di Champions League, con sia i bianconeri che i nerazzurri che avrebbero certamente ...L'Inter, che da non testa di serie aveva pescato al mattino l'Ajax, se la vedrà invece con il Liverpool, una delle favorite per il trionfo finale che ha dominato il girone chiuso dal Milan all'ultimo ...