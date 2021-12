LIVE – Sorteggio spareggi Europa League 2021/2022 con Atalanta, Lazio e Napoli (DIRETTA) (Di lunedì 13 dicembre 2021) La DIRETTA LIVE del Sorteggio degli spareggi dell’Europa League 2021/2022. Atalanta, Lazio e Napoli sono pronte a conoscere il proprio destino per capire contro chi si scontreranno per approdare agli ottavi della seconda competizione europea per importanza. La Dea scivola dalla Champions e non sarà testa di serie, biancocelesti e azzurri, secondi nei gironi di Europa League, saranno testa di serie. Alle ore 13 di lunedì 13 dicembre a Nyon con la DIRETTA scritta di Sportface.it scopriremo assieme gli accoppiamenti in tempo reale delle otto sfide che permetteranno di comporre il tabellone degli ottavi. COME SEGUIRLA IN TV REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ladeldeglidell’sono pronte a conoscere il proprio destino per capire contro chi si scontreranno per approdare agli ottavi della seconda competizione europea per importanza. La Dea scivola dalla Champions e non sarà testa di serie, biancocelesti e azzurri, secondi nei gironi di, saranno testa di serie. Alle ore 13 di lunedì 13 dicembre a Nyon con lascritta di Sportface.it scopriremo assieme gli accoppiamenti in tempo reale delle otto sfide che permetteranno di comporre il tabellone degli ottavi. COME SEGUIRLA IN TV REGOLAMENTO ...

