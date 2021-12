LIVE Sorteggio Champions League in DIRETTA | clamoroso | nuovo sorteggio alle ore 15!

(Di lunedì 13 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAdi Europa14.00 il Villarreal ha pescato come avversario il Manchester United, nonostante le due squadre non potessero essere accoppiate in quanto hanno condiviso lo stesso gruppo nella fase a gironi. Successivamente il Villarreal ha pescato il City, ma quando è toccato all’Atletico conoscere il proprio avversario, la pallina del Manchester United non era più tra quelle dell’urna dell’Atletico Madrid. C’è stato uno scambio di palline: nell’urna dei Colchoneros è stata inserita quella delrpool (errore, perché i Reds erano nello stesso girone dell’Atletico, quello del Milan) anziché quella del Manchester United. Per questo motivo ci sarà il...

... ecco tutti gli abbinamenti stabiliti dall'urna Terminata la scorsa settimana la fase a gironi, la Conference League 2021/22 conoscerà ildei playoff che varranno l'accesso agli ottavi di ...12 Oggi alle ore 13, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, c'è stato ilper gli spareggi di Europa League . Con 16 squadre coinvolte: le otto seconde classificate della fase a gironi (teste di serie) giocheranno il ritorno in casa contro le otto terze ...Alle 13, a Nyon, andrà in scena il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League, che coinvolge 16 squadre ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25 Se in Champions League era andata bene per le italiane, così non si può dire per l'Europa League. Napoli allo scontro affascinante ma complicato contro ...