LIVE – Sorteggi Champions | le avversarie delle italiane

(Di lunedì 13 dicembre 2021) L’Uefa ha ha dichiarato nullo ilo “a causa di un errore dovuto a un problema tecnico” riguardo l’urna contenente l’avversario dell’Atletico Madrid. Ed è proprio in seguito al ricorso dell’Atletico che l’Uefa ha deciso di annullare il tutto e rifare ialle 15, seguili con noi in tempo reale:ArshavinGli OttaviSalisburgo-Bayern Monaco Sporting Lisbona- Manchester City Benfica-Ajax Chelsea-Lille Atletico Madrid-Manchester United Villareal-Juventus Inter-rpool PSG-Real Madrid

Advertising

SkySport : #UCL – Ottavi di finale ? SALISBURGO – BAYERN MONACO SPORTING LISBONA – MAN CITY BENFICA – AJAX CHELSEA – LILLE AT… - SkySport : #UCL – Ottavi di finale ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO SALISBURGO - LIVERPO… - SkySport : Il sorteggio di #EuropaLeague ora LIVE e in STREAMING su Sky #SkySport #SkyUEL #UEL - BandieraInter : Dopo la figuraccia mondiale dell'#Uefa, l'#Inter pesca il #Liverpool - paterno_carlo : LIVE TJ - SORTEGGI CHAMPIONS - La Juve pesca il Villarreal, andata in Spagna, ritorno a Torino. L'Inter trova il Li… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sorteggi

e il tabellone di Europa League Nel corso del SORTEGGIO è stato pescato il Villareal ... Anche nel programma del computer, come mostrato sullo schermo durante la trasmissione, appariva ...Nyon , 13 dicembre 2021 - Tutto da rifare. Per via di un clamoroso errore , iper gli ottavi di finale di Uefa Champions League 2021 - 22 si ripetono alle 15 . "A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno, che istruisce i ...15:15 - PSG-Real Madrid. 15:14 - Inter-Liverpool. 15:13 - Villarreal-Juventus, sorteggio ancora una volta benevolo per i bianconeri. 15:11 ...15:00 - Ricomincia le cerimonia dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. 14:43 - Questo il parere di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, sul caos ...