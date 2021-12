Live! Corsa contro il tempo: la trama ed il cast del film in onda lunedì 13 dicembre su Italia1 (Di lunedì 13 dicembre 2021) La proposta di Italia1 per la prima serata di lunedì 13 dicembre 2021 è un adrenalinico action thriller dove Aaron Edward Eckhart interpreta Frank Penny. L’uomo è un poliziotto caduto in disgrazia che in cerca di una seconda vita insegue quella che sembra essere una seconda possibilità ma è quando la figlia undicenne del capo della polizia viene rapita che l’uomo vedrà cambiare del tutto la sua vita cercando di fare di tutto per salvarla. La pellicola Live! Corsa contro il tempo va in onda oggi in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa. La trama, il cast e le curiosità della pellicola in onda su Italia1. Live! ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) La proposta diper la prima serata di132021 è un adrenalinico action thriller dove Aaron Edward Eckhart interpreta Frank Penny. L’uomo è un poliziotto caduto in disgrazia che in cerca di una secvita insegue quella che sembra essere una secpossibilità ma è quando la figlia undicenne del capo della polizia viene rapita che l’uomo vedrà cambiare del tutto la sua vita cercando di fare di tutto per salvarla. La pellicolailva inoggi in prima serata a partire dalle ore 21:20 circa. La, ile le curiosità della pellicola insu...

