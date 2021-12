Lite nel Casertano, vittima accoltellata: preso l’aggressore (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – È finita nel sangue una Lite avvenuta nei pressi di un bar di San Tammaro, nel Casertano, dove un 29enne è stato accoltellato sotto l’ombelico ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caserta. I carabinieri hanno individuato e arrestato il responsabile del ferimento, si tratta di un uomo di 33 anni che risponde di tentato omicidio. La Lite, è emerso, è scoppiata per futili motivi ma è presto degenerata quando il 33enne ha estratto il coltello e colpito l’altro litigante, che è stato subito trasportato all’ospedale da persone presenti L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – È finita nel sangue unaavvenuta nei pressi di un bar di San Tammaro, nel, dove un 29enne è stato accoltellato sotto l’ombelico ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caserta. I carabinieri hanno individuato e arrestato il responsabile del ferimento, si tratta di un uomo di 33 anni che risponde di tentato omicidio. La, è emerso, è scoppiata per futili motivi ma è presto degenerata quando il 33enne ha estratto il coltello e colpito l’altro litigante, che è stato subito trasportato all’ospedale da persone presenti L'articolo proviene da Anteprima24.it.

