L’Italia si candida ai Golden Globe 2022 con il film “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il nuovo film di Paolo Sorrentino si candida ai Golden Globe 2022 nella categoria Miglior film Straniero Alle 15 in Italia (le 6 del mattino in California) di oggi 13 dicembre si è tenuta la cerimonia per annunciare le nomination dei Golden Globes 2022. “è stata la mano di Dio”, il nuovo film di Paolo Sorrentino, uscito in sala il 24 novembre 2021, è stato candidato ai Golden Globe 2022 come miglior film straniero. L’annuncio è stato fatto a Los Angeles dalla presidente della Hollywood Foreign Press Association, Helen Hoehne. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il nuovodisiainella categoria MigliorStraniero Alle 15 in Italia (le 6 del mattino in California) di oggi 13 dicembre si è tenuta la cerimonia per annunciare le nomination dei. “èladi Dio”, il nuovodi, uscito in sala il 24 novembre 2021, è statoto aicome migliorstraniero. L’annuncio è stato fatto a Los Angeles dalla presidente della Hollywood Foreign Press Association, Helen Hoehne. Il ...

