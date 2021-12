L’Italia, il paese dei Neet (non un paese per giovani) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Se dicembre è il momento di tirare le somme, è anche quello di farsi i conti. E per L’Italia, i numeri sono spaventosi in diversi settori. Mentre molti politici si affannano ad allarmarsi per le percentuali di quanto ci costano i no-vax (che è comunque un dato altrettanto terrificante), nessuno di loro ha gridato all’urgenza dell’ultimo rapporto Censis che parla di giovani. giovani, chi? Perché per fare la conta, in Italia più che giovani ci sono Neet. E leggendo le percentuali di quanti giovani si danno per spacciati, è facile capire perché. Diamo i numeri: 8 italiani su 10 ritengono inutile l’investimento di risorse economiche, energia e tempo in uno studio. Il motivo è il cuore stesso del problema: non ci credono perché sanno che non gli verrà (giustamente) riconosciuto. In ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Se dicembre è il momento di tirare le somme, è anche quello di farsi i conti. E per, i numeri sono spaventosi in diversi settori. Mentre molti politici si affannano ad allarmarsi per le percentuali di quanto ci costano i no-vax (che è comunque un dato altrettanto terrificante), nessuno di loro ha gridato all’urgenza dell’ultimo rapporto Censis che parla di, chi? Perché per fare la conta, in Italia più checi sono. E leggendo le percentuali di quantisi danno per spacciati, è facile capire perché. Diamo i numeri: 8 italiani su 10 ritengono inutile l’investimento di risorse economiche, energia e tempo in uno studio. Il motivo è il cuore stesso del problema: non ci credono perché sanno che non gli verrà (giustamente) riconosciuto. In ...

Advertising

Mov5Stelle : In Italia circa 12 lavoratori su 100 non guadagnano abbastanza per arrivare a fine mese. Ancora: secondo l’OCSE, il… - bendellavedova : L’Italia è in fase di ripresa robusta con vincoli di bilancio ancora allentati. Ecco perchè lo #scioperogenerale di… - beppebottero : @jacopo_iacoboni L'Italia è un Paese con debito colossale, in grave crisi economico/sanitaria, in #StatodiEmergenza… - mimich58 : RT @EnzaAltieri: 'L' Italia è il paese dove è accaduto il Rinascimento' Urbino, Palazzo Ducale Paolo Monti - maulib72 : Per una proposta di legge #M5S: 'L'Italia rischia di perdere lo status di paese libero da #OGM' con questa ennesima… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia paese Bianchi ribadisce: “La scuola è l’ambiente più sicuro in Italia. Docenti e studenti vaccinati oltre l’85%” Orizzonte Scuola