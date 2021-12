L’Italia ha bisogno dell’open innovation per sbloccare il suo potenziale creativo e imprenditoriale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Per sbloccare il suo potenziale creativo e imprenditoriale L’Italia ha bisogno dell’open innovation. Per le imprese diventa quindi fondamentale fare ricorso ad idee esterne se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche: serve un confronto tra i diversi settori del mondo dell’innovazione e della cultura, dell’impresa e delle arti, per valorizzare fino in fondo competenze, know-how e relazioni umane. Per questo la media company Emotion Network organizza una serie di conversazioni pensate proprio per approfondire i temi chiave per l’ecosistema dell’innovazione italiana. È “Tech.Emotion lounge”, che andrà in live per la prima volta il 14 dicembre alle 12:00 su Facebook e Linkedin. Dopo il lancio della docuserie “TECH.EMOTION – Empower human ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Peril suoha. Per le imprese diventa quindi fondamentale fare ricorso ad idee esterne se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche: serve un confronto tra i diversi settori del mondo dell’innovazione e della cultura, dell’impresa e delle arti, per valorizzare fino in fondo competenze, know-how e relazioni umane. Per questo la media company Emotion Network organizza una serie di conversazioni pensate proprio per approfondire i temi chiave per l’ecosistema dell’innovazione italiana. È “Tech.Emotion lounge”, che andrà in live per la prima volta il 14 dicembre alle 12:00 su Facebook e Linkedin. Dopo il lancio della docuserie “TECH.EMOTION – Empower human ...

