L’IT provider esterno della UEFA che avrebbe causato l’errore nel sorteggio di Champions (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutta colpa di un problema tecnico, esterno all’organizzazione. Almeno è quanto afferma la UEFA dopo la brutta figura andata in scena questa mattina, nel corso del sorteggio di Champions League. Nel corso dell’evento, infatti, si sono registrati due episodi consecutivi di abbinamenti impossibili tra squadre che hanno superato il girone di qualificazione: inizialmente, Villareal e Manchester United erano state accoppiate nonostante provenissero dallo stesso girone (e questa combinazione è vietata dal regolamento). Poi, l’errore si era ripetuto proponendo il derby di due squadre inglesi, salvo trovare una quadra al terzo tentativo. Il problema era stato troppo evidente e i primi ricorsi non avevano tardato a palesarsi. Ecco perché la UEFA ha deciso di rimandare il ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutta colpa di un problema tecnico,all’organizzazione. Almeno è quanto afferma ladopo la brutta figura andata in scena questa mattina, nel corso deldiLeague. Nel corso dell’evento, infatti, si sono registrati due episodi consecutivi di abbinamenti impossibili tra squadre che hanno superato il girone di qualificazione: inizialmente, Villareal e Manchester United erano state accoppiate nonostante provenissero dallo stesso girone (e questa combinazione è vietata dal regolamento). Poi,si era ripetuto proponendo il derby di due squadre inglesi, salvo trovare una quadra al terzo tentativo. Il problema era stato troppo evidente e i primi ricorsi non avevano tardato a palesarsi. Ecco perché laha deciso di rimandare il ...

