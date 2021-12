L’intervento commosso di Francesca Anna Ruggiero M5s sul fine vita dedicato a suo padre | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo l’approvazione nei giorni scorsi in Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera, il disegno di legge sul suicidio assistito è stato discusso oggi a Montecitorio. Al netto del referendum promosso dai radicali e che si terrà in primavera, una sentenza della Corte Costituzionale risalente a tre anni fa sollecitava il Parlamento a legiferare sul tema. Ma ora che il provvedimento è a un momento cruciale, in Aula – come spesso accade di lunedì – c’erano poco più di 25 parlamentari. Tra questidel Movimento 5 Stelle, collega di partito di Nicola Provenza, che insieme a Alfredo Bazoli del Partito democratico era stato relatore della legge.ha fatto un lungo intervento parlando ai (pochi) presenti, fino a commuoversi. “Oggi sta iniziando una discussione epocale – ha detto – su uno ...