Liga spagnola | il Real vince il derby contro l' Atletico Pari del Barça

(Di lunedì 13 dicembre 2021) IlMadridanche la stracittadina e vola nella. I Blancos sembrano inarrestabili: Ancelotti ha sconfitto l'Madrid di Simeone per 2 - 0 ed è a +8 in classifica sul Siviglia, che ...

Risultatigiornata 17 Maiorca - Celta Vigo 0 - 0 Espanyol - Levante 4 - 3 6' Darder, 11' de Frutos, 26' Son, 49' De Tomas, 57' Morales, 60', 76' Puado Alaves - Getafe 1 - 1 20' Unal, 86' Joselu ...Ok il Marsiglia, al tappeto il Rennes, il Real vince il derby contro l'Atletico. Pari del Barça Bundesliga, strappo Bayern Monaco: vola a +6 sul Dortmund Premier League, le big vincono ...Scopriamo tre delle potenziali avversarie dell’Atalanta ai sedicesimi L’Atalanta si appresta oggi (ore 13 il sorteggio) a conoscere la propria avversaria nei playoff di Europa League, che vedranno le ...Bologna, 13 dicembre 2021 - Il Real Madrid vince anche la stracittadina e vola nella Liga. I Blancos sembrano inarrestabili: Ancelotti ha sconfitto l'Atletico Madrid di Simeone per 2-0 ed è a +8 in cl ...