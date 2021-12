Liga Spagnola: 4 miliardi e 950 per i diritti a Movistar e Dazn fino al 2027 (Di martedì 14 dicembre 2021) La Liga ha appena annunciato l’assegnazione dei diritti televisivi per le prossime cinque stagioni per ben 4 miliardi e 950 milioni di euro a Movistar e Dazn che si divideranno ex equo le partite di ogni turno di campionato. Cifra che però non cambia di molto, visto che passa dai precedenti 980 milioni a stagione a 990. Un piccolo incremento dell’1%. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Laha appena annunciato l’assegnazione deitelevisivi per le prossime cinque stagioni per ben 4e 950 milioni di euro ache si divideranno ex equo le partite di ogni turno di campionato. Cifra che però non cambia di molto, visto che passa dai precedenti 980 milioni a stagione a 990. Un piccolo incremento dell’1%. SportFace.

