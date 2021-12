Licenziata dopo 18 anni: "Mi hanno detto di spegnere il pc, ho pianto tutto il giorno" (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Ero a casa, stavo lavorando in smartworking quando alle dieci e mezza ho ricevuto una telefonata via Teams dal rappresentante" della società, "in cui mi comunicavano che per scelta aziendale l'ente per cui io lavoravo veniva chiuso con effetto... Leggi su today (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Ero a casa, stavo lavorando in smartworking quando alle dieci e mezza ho ricevuto una telefonata via Teams dal rappresentante" della società, "in cui mi comunicavano che per scelta aziendale l'ente per cui io lavoravo veniva chiuso con effetto...

Advertising

BruceFake : RT @StampaTorino: Torino, licenziata dopo 18 anni con una videochiamata: presidio dei lavoratori Yazaki davanti all'Unione Industriale http… - StampaTorino : Torino, licenziata dopo 18 anni con una videochiamata: presidio dei lavoratori Yazaki davanti all'Unione Industrial… - GioeleUrso1 : Licenziata con una videochiamata dopo 18 anni in azienda: Alessandra Celidoni racconta la sua storia - paolacontini64 : @QuinziUgo Io so solo che tre anni fa fui licenziata dopo 27 anni di lavoro. Motivazione 'ristrutturazione aziendal… - k11_kaori : no raga non ci credo...la mia ex titolare del lavoro mi chiama di domenica mattina implorandomi di tornare a lavoro… -