Licenziamenti su Teams, il racconto di Alessandra: "Fuori dall'azienda, con una chiamata, dopo 18 anni" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Licenziata su Teams attraverso una chiamata. È successo ad Alessandra Celidoni e ad altri due colleghi di lavoro, senza nessun preavviso, dopo 18 anni di lavoro per la stessa azienda. 'Il mio ufficio, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) Licenziata suattraverso una. È successo adCelidoni e ad altri due colleghi di lavoro, senza nessun preavviso,18di lavoro per la stessa. 'Il mio ufficio, ...

Advertising

Pragma_News : Licenziamenti facili, pronto il decreto legge del governo: mai più su Whatsapp e Teams by @Corriere - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Licenziamenti facili, pronto il decreto legge del governo: mai più su Whatsapp e Teams - ServiziAlLavoro : Licenziamenti, mai più su Whatsapp e Teams: pronto il decreto anti delocalizzazioni - Corriere I lavoratori coinvol… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Licenziamenti, mai più su Whatsapp e Teams: pronto il decreto anti delocalizzazioni #economia #italia… - Egalit6 : RT @radiopopmilano: L’umiliazione oltre al danno. Licenziamenti via Whatsapp, Zoom, Teams. Lavoratori trattati come numeri da imprenditori… -