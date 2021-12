Libri, ‘La terra vista da qui, diario aereo di una cooperante viaggiatrice’ (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sarà presentato domani alla libreria Eli di Roma il libro “La terra vista da qui, diario aereo di una cooperante narratrice”, edito da Utet Libri. Con l’autrice Paola Boncompagni dialogheranno Luisa Morgantini, già vice presidente del Parlamento Europeo e attivista per i diritti umani, l’attore e scrittore Giuseppe Cederna, Gianluca Falcitelli, della Ong Cisp, e Carlo Ciavoni, responsabile di Mondo Solidale, Repubblica.it. ” “Ho camminato su terre cui sono state inflitte indicibili violenze, dove la gente sopravvive nel più completo degrado. Sono stata testimone della più scioccante miseria umana. Cose che, mi trovo spesso a pensare, tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita”. Questo un brano del libro che è un ‘diario ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sarà presentato domani alla libreria Eli di Roma il libro “Lada qui,di unanarratrice”, edito da Utet. Con l’autrice Paola Boncompagni dialogheranno Luisa Morgantini, già vice presidente del Parlamento Europeo e attiper i diritti umani, l’attore e scrittore Giuseppe Cederna, Gianluca Falcitelli, della Ong Cisp, e Carlo Ciavoni, responsabile di Mondo Solidale, Repubblica.it. ” “Ho camminato su terre cui sono state inflitte indicibili violenze, dove la gente sopravvive nel più completo degrado. Sono stata testimone della più scioccante miseria umana. Cose che, mi trovo spesso a pensare, tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita”. Questo un brano del libro che è un ‘...

