Libri | dedicato a Umberto Eco il secondo numero ' I Quaderni dell' Aldus Club'

Milano, 13 dic. - (Adnkronos) - E' uscito il secondo numero de "I Quaderni dell'Aldus Club". La rivista, diretta da Luigi Mascheroni, dedica interamente il numero del 2022 a uno dei più grandi intellettuali e bibliofili del suo tempo: Umberto Eco, che dell'Aldus Club fu a lungo presidente e del quale il 5 gennaio 2022 ricorreranno i 90 anni dalla nascita. A scrivere di Eco sono i suoi amici dell'Aldus, colleghi universitari, giornalisti e grandi esperti nel campo della bibliofila e della cultura del libro. Accanto ad alcuni rari disegni di Tullio Pericoli dedicati all'amico scrittore e filosofo, una ventina di interventi che affrontano ...

