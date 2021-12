Libia, si va verso il rinvio delle elezioni: la commissione elettorale non è riuscita ad analizzare le oltre 5mile candidature arrivate (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le tanto attese elezioni in Libia che avrebbero dovuto sancire il nuovo corso del Paese, dopo 10 anni di guerra civile ininterrotta dalla caduta del Raìs Muammar Gheddafi, rischiano di essere rinviate. L’ipotesi è sempre più concreta dopo che in mattinata l’Alta commissione elettorale ha posticipato la pubblicazione delle liste preliminari dei candidati alle elezioni parlamentari previste a febbraio a causa dell’altissimo numero di candidati che si sono presentati per uno scranno in Assemblea: secondo Libya Observer, la commissione non ha fatto in tempo ad esaminare le 5.385 candidature, un numero “inaspettatamente alto”. Una decisione che segue l’analogo rinvio annunciato l’11 dicembre per quanto riguarda l’elenco definitivo dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le tanto atteseinche avrebbero dovuto sancire il nuovo corso del Paese, dopo 10 anni di guerra civile ininterrotta dalla caduta del Raìs Muammar Gheddafi, rischiano di essere rinviate. L’ipotesi è sempre più concreta dopo che in mattinata l’Altaha posticipato la pubblicazioneliste preliminari dei candidati alleparlamentari previste a febbraio a causa dell’altissimo numero di candidati che si sono presentati per uno scranno in Assemblea: secondo Libya Observer, lanon ha fatto in tempo ad esaminare le 5.385, un numero “inaspettatamente alto”. Una decisione che segue l’analogoannunciato l’11 dicembre per quanto riguarda l’elenco definitivo dei ...

Advertising

agenzia_nova : #Libia Passi avanti verso l’unificazione delle forze militari di Tripoli e Bengasi - eErgaOmnes : RT @BaldoOld: @IaconaRiccardo @nelloscavo @StellaMoris1 Ad onor del vero, però, l'Europa, ed UE in particolare, sono molto selettive nelle… - NelaBombelli : RT @IlPrimatoN: Non c'è tregua nel caos politico tra Tripolitania e Cirenaica: elezioni presidenziali in Libia verso il rinvio? https://t.… - AnnalisaAntas : RT @BaldoOld: @IaconaRiccardo @nelloscavo @StellaMoris1 Ad onor del vero, però, l'Europa, ed UE in particolare, sono molto selettive nelle… - IlPrimatoN : Non c'è tregua nel caos politico tra Tripolitania e Cirenaica: elezioni presidenziali in Libia verso il rinvio? -