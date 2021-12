Lewis Hamilton “ha chiesto a Toto Wolff di ritirare le proteste” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Secondo quanto riferito, Lewis Hamilton ha chiesto al capo della Mercedes Toto Wolff di ritirare le proteste dopo la sua sconfitta contro Max Verstappen ad Abu Dhabi domenica. Il britannico aveva iniziato la giornata sperando di vincere il campionato piloti di F1 per l’ottava volta record. Tuttavia, è stato battuto al premio in circostanze controverse con il suo rivale Red Bull a regnare supremo. Mercedes vuole fare ricorso e Hamilton vuole ritirare le proteste Hamilton era sul punto di superare Michael Schumacher nei libri di storia della Formula 1 a un giro dalla fine. Eppure il britannico ha finito per perdere, con il rivale Verstappen che lo ha superato nell’ultimo giro per rivendicare una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021) Secondo quanto riferito,haal capo della Mercedesdiledopo la sua sconfitta contro Max Verstappen ad Abu Dhabi domenica. Il britannico aveva iniziato la giornata sperando di vincere il campionato piloti di F1 per l’ottava volta record. Tuttavia, è stato battuto al premio in circostanze controverse con il suo rivale Red Bull a regnare supremo. Mercedes vuole fare ricorso evuoleleera sul punto di superare Michael Schumacher nei libri di storia della Formula 1 a un giro dalla fine. Eppure il britannico ha finito per perdere, con il rivale Verstappen che lo ha superato nell’ultimo giro per rivendicare una ...

Advertising

matteorenzi : Quello che è successo oggi sulla pista di #AbuDhabiGP resterà nella storia della Formula 1. Complimenti al nuovo ca… - francescacheeks : Non mi sento di commentare questo #AbuDhabiGP. La bambina che sono stata e tifava Alonso contro Hamilton è contenta… - RaiSport : ?? Max #Verstappen è il Campione del Mondo di #Formula1 2021. Il pilota della Red Bull in un finale incredibile ha s… - samucapi64 : RT @ricsewis: Buongiorno, il mondiale di ieri è stato deciso con una regola inventata di sana pianta dal direttore di gara. Ma voi non cap… - Valenti67828562 : Ma secondo voi Lewis ieri era presente alla festa che hanno fatto? #Hamilton -