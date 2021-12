L’EREDITÀ, INSINNA: GINEVRA CI LASCIA PER FARE TEATRO, ARRIVA ANDREA E CHE PROFESSORE! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Flavio INSINNA ha salutato e ringraziato GINEVRA Pisani che LASCIA L’EREDITÀ per il TEATRO di Camilleri – sarà infatti in tournée con “La Concessione del Telefono – e dà il benvenuto ad ANDREA Cerelli. “Il primo professore delL’EREDITÀ, e che PROFESSORE!”, commenta il timoniere del game show di Rai1. GINEVRA Pisani con un post sui social annuncia non l’addio, ma l’arrivederci a L’EREDITÀ. L’EREDITÀ, la mia casa. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno. Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare. Da gennaio, infatti, ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 13 dicembre 2021) Flavioha salutato e ringraziatoPisani cheper ildi Camilleri – sarà infatti in tournée con “La Concessione del Telefono – e dà il benvenuto adCerelli. “Il primo professore del, e che”, commenta il timoniere del game show di Rai1.Pisani con un post sui social annuncia non l’addio, ma l’arrivederci a, la mia casa. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno. Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare. Da gennaio, infatti, ...

Advertising

bubinoblog : L'EREDITÀ, INSINNA: GINEVRA CI LASCIA PER FARE TEATRO, ARRIVA ANDREA E CHE PROFESSORE! - infoitcultura : È Andrea Cerelli di Busto il nuovo Professore di Flavio Insinna a 'L'Eredità' - MALPENSA24 - BeJustMe : @PerditempoXenne Eh, mia mamma guarda L'eredità, ma io non ce la faccio, non sopporto Insinna. - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Chiara dalla Valdera a 'L'Eredità' - sonoester1 : RT @LaGio___: Lauro neanche lo sa di aver mandato la canzone a Sanremo, adesso ce lo ritroviamo come quei concorrenti de L'eredità che dico… -

Ultime Notizie dalla rete : L’EREDITÀ INSINNA L'eredità Flavio Insinna, le professoresse sexy e "le pacche nel chiuso degli studi". Una bomba sulla Rai Liberoquotidiano.it