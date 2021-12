L’eredità | ecco chi è il nuovo professore

Leggi su zon

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Per la prima volta dalla sua messa in onda,si prepara ad accogliere una figura maschile come “”.su chi è ricaduta la scelta della Rai Grandi novità per “”, il programma televisivo targato Rai condotto da Flavio Insinna. Per la prima volta dalla sua messa in onda, vi sarà un “”, ruolo che per la prima volta verrà rivestito da una personalità maschile. Secondo quanto affermato in un comunicato stampa rilasciato dalla Rai, a ricoprire il ruolo delsarà Andrea Cerelli, il quale verrà affiancato da Samira Lui, modella nata a Udine che in passato ha partecipato a Miss Italia. Andrea Cerelli ha 29 anni ed è nato e cresciuto a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Ha frequentato l’istituto di ragioneria per poi iscriversi ...